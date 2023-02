L’obiettivo è solo uno: avvicinare i partecipanti alla tradizione.

Cortes de Janas organizza a Oristano l’evento dal titolo “A scuola di tradizioni”. Sabato 11 febbraio, dalle 16 alle 18, ci sarà un laboratorio dedicato alla rosette della Sartiglia. Dalle abili mani di Cristina Locci i presenti impareranno come si realizza uno dei simboli della giostra che tutti ammirano sopra i cavalli. E che alla fine della festa tutti vorrebbero portare a casa come ricordo. L’appuntamento è in via Giovanni Maria Angioy al civico 46. Non è necessario portare nulla.

Tutto l’occorrente come aghi, fili, nastri, cartone, colla e tanto altro sarà messo a disposizione dai curatori dell’evento. Ma non solo. Sempre in occasione del carnevale Cortes de janas invita gli artisti locali e non a esporre due opere a tema Sartiglia alla Colletiva ArtExpo 2023, mostra che andrà in scena sempre nella sede di via Angioy dal 18 febbraio al 18 marzo. Un’esposizione che racconterà per un mese intero la festa più importante e sentita della città. A Oristano un “unicum” in cui poter mettere a disposizione la propria arte in uno spazio multiuso tra antico e moderno.

