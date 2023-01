Dopo le restrizioni degli ultimi due anni, a Oristano torna "La Befana in piazza". L'appuntamento è fissato per le 11 di venerdì in piazza Eleonora.

Durante la manifestazione, promossa dalla Consulta Giovani, dal Rotaract Club e dall’Interact Club di Oristano, con il supporto e la collaborazione dell’assessorato alle Politiche Giovanili, saranno distribuite ai bambini presenti ben 1500 calze realizzate dai giovani volontari.

Tra i momenti più attesi, l’esibizione dei Vigili del fuoco del reparto Saf, pronti a calarsi dall’alto di Palazzo Carta, ovviamente nei panni dell’anziana “con le scarpe tutte rotte”, per distribuire dolci e regalare un sorriso ai più piccoli.

«I preparativi sono già iniziati anche grazie alla preziosa collaborazione della Pro loco - fanno sapere gli organizzatori - ci si aspetta una grande partecipazione da parte della comunità di Oristano, che finalmente potrà tornare a celebrare questa giornata».

