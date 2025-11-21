A Oristano il convegno "Medici e infermieri della Ematologia incontrano i pazienti"A seguire l’inaugurazione della nuova sede provinciale dell’AIL in via Vittorio Veneto
Un convegno per far dialogare in maniera proficua medici e pazienti affetti da leucemie, poi l’inaugurazione della nuova sede provinciale dell’AIL in via Vittorio Veneto, in programma domani sabato 22 novembre.
All’Hospitali Sancti Antoni alle 9 di mattino il seminario “Medici e infermieri dell’Ematologia incontrano i pazienti”, confronto tra il personale sanitario con pazienti emopatici e i loro familiari sulla diagnosi, la terapia e la prognosi delle emolinfopatie. Intervengono Giuseppe Toro presidente nazionale AIL, Oriana Avitabile responsabile sezioni provinciali AIL, Paolo Casula presidente sezione AIL Oristano, Luigi Curreli direttore Oncoematologia dell’ospedale San Martino.
Alle 12 in piazza Paolo Pili la consegna di una autovettura predisposta al trasporto dei pazienti con difficoltà di deambulazione donata dalla Banca di Arborea, con il presidente della banca Luca Peterle, il direttore Sandro Cicagna e il vicedirettore Federico Cutuli. Alle 16 inaugurazione della nuova sede dell’AIL Oristano in via Vittorio Veneto 7.