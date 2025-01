Sui campi del centro federale “Tino Carta” domani, alle 15, Ossese e Villasimius si contendono la finale di Coppa Italia di Eccellenza e per garantire lo svolgimento della gara in sicurezza, scattano i divieti.

A partire dalle 13 e fino a due ore dopo il termine della partita, tutti gli esercizi commerciali, fissi e ambulanti, che operano entro un raggio di 300 metri dall’impianto di Sa Rodia dovranno osservare il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro, plastica con tappo e lattine in metallo.

Non sarà consentita la somministrazione di bevande superalcoliche, né si potranno detenere bevande in contenitori di vetro e lattine di metallo, ad eccezione delle bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande analcoliche. “L'abbandono di contenitori di vetro, di plastica con tappo o lattine - si legge nell’ordinanza - può favorire il loro utilizzo come oggetti contundenti o strumenti di offesa in occasione di litigi, diverbi o disordini che potrebbero insorgere durante, prima e dopo la partita di calcio”.

Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

© Riproduzione riservata