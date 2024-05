Domenica 26 maggio a Ghilarza, a partire dalle 10,30 all’Auditorium comunale, si terrà una giornata di formazione organizzata dall’Associazione “Tutrici e tutori volontari della Sardegna per minori stranieri non accompagnati” che toccherà le numerose tematiche che riguardano le attività delle tutrici e dei tutori volontari.

«La figura del tutore volontario – spiegano dall’associazione - è quell’adulto di riferimento che, adeguatamente selezionato e formato, rappresenta e assiste il minore in tutte le scelte che lo riguardano, vigilando sul corretto adempimento delle procedure, sempre nel rispetto del suo superiore interesse». Il corso di formazione, dal titolo “Guida pratica per tutrici e tutori di MSNA”, avrà un taglio molto operativo e affronterà i temi che attraversano il ruolo del tutore, dalla nomina da parte del Tribunale dei Minori fino al compimento dei 18 anni del minore ed oltre.

Al 31 marzo 2024 risultano presenti in Italia 21.247 minori stranieri non accompagnati. Il dato si conferma in crescita rispetto ai periodi precedenti; sono in prevalenza di genere maschile (88%) ed oltre il 74% dei minori non accompagnati ha più di 16 anni di età. I minori stranieri ospiti presso strutture in Sardegna sono 215, pari all’1% del totale.

L’Associazione “Tutrici e Tutori Volontari della Sardegna per Minori Stranieri Non Accompagnati” è nata da un gruppo spontaneo costituito dalle tutrici e dai tutori del primo corso organizzato in Sardegna nel novembre 2017. «Una rete che fin da subito è stata un sostegno continuo e costante, un supporto ed un confronto al nostro interno – spiegano dall’associazione - . Alla fine del 2021 abbiamo sentito l’esigenza di diventare un gruppo più strutturato che si interfaccia con i diversi interlocutori a livello locale e nazionale. Questa scelta è stata dettata sia dall’opportunità di condividere esperienze e percorsi, sia di avere una visibilità ed un peso maggiore nei rapporti con i vari interlocutori coinvolti, coi Tribunali per i Minorenni, con le Prefetture e le Questure, agevolando il lavoro dei tutori volontari. Attualmente circa la metà dei tutori volontari operativi in Sardegna (circa un centinaio, tra i Tribunali dei Minori di Cagliari e Sassari) ha già aderito all’associazione».

