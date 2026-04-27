A Ghilarza prosegue “Parole e note 2026”, la rassegna messa a punto dall’assessorato alla Cultura del Comune e dalla Scuola Civica di Musica Guilcer Barigadu.

«Si tratta di una piccola rassegna pensata come luogo d’incontro tra linguaggi, epoche e sensibilità diverse, dove la musica dialoga con la letteratura, il racconto, la memoria e l’immaginario collettivo”, spiegano gli organizzatori. Dal 10 aprile al 22 maggio, tra la Torre Aragonese e l’Auditorium Comunale, viene proposto un percorso culturale che attraversa la musica classica, la canzone d’autore e il rock, mettendo al centro il valore dell’ascolto e della condivisione. La rassegna si è aperta con “Melodie sulle sei corde”, omaggio ad Andrès Segovia, accanto a una esposizione di chitarre di liuteria. È stata poi proposta una serata originale e affascinante dedicata a Pinocchio, tra letteratura per ragazzi, riferimenti storico-culturali, immagini del cinema e della televisione e le canzoni indimenticabili del Burattino senza fili di Edoardo Bennato. Il terzo appuntamento, previsto per sabato 9 maggio alle 18,30 alla Torre aragonese, sarà dedicato a Fabrizio De André, al suo universo poetico e narrativo e al suo legame con la Sardegna, tra parole, musica e memoria.

Il libro di Ignazio Salvatore Basile racconterà retroscena del drammatico sequestro di Faber, ma il tutto sarà addolcito da alcuni tra i più celebri brani del cantautore genovese. A chiudere la rassegna, il 22 maggio alle 18,30 all’auditorium comunale, sarà “Heart of Gold”, omaggio a Neil Young, figura centrale della canzone internazionale, capace di attraversare generazioni e stili mantenendo intatta la forza della sua voce artistica. Il quartetto composto da Alice e Giacomo Doro, Max Tosi e Andrea Lubinu farà rivivere le atmosfere rese indimenticabili da Neil, gigante della musica e che da qualche mese ha compiuto 80 anni. “Un invito aperto a chi ama la musica, la lettura, il racconto e la possibilità di ritrovarsi, attraverso l’arte, in uno spazio condiviso di riflessione e bellezza”, concludono gli organizzatori.

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