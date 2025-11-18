Nuovi spazi e nuove opportunità a Ghilarza per i bimbi che frequentano la ludoteca comunale. Nei giorni scorsi sono stati inaugurati infatti i nuovi locali, già utilizzati nel periodo estivo. Lo scorso anno invece sono stati gli spazi dell’agorà, in attesa che fossero ultimati i lavori nella sede dell’ex Ipsia adattata alle nuove esigenze, ad ospitare i piccoli. “I locali al piano terra della scuola dell’infanzia di via 16 marzo non erano più adatti per la ludoteca ed è stato quindi necessario individuarne di nuovi. Abbiamo impiegato circa 50 mila euro per adattarli: sono stati rifatti i bagni e gli impianti, sistemate le vetrate. Inoltre, con un finanziamento recente, è stato possibile ricavare anche un piccolo parco giochi. Realizzare una nuova ludoteca era un obiettivo che avevamo già dalla passata legislatura, siamo molto contenti di questo risultato”, commenta il sindaco Stefano Licheri. In tutto una cinquantina i bambini che frequentano il servizio.

