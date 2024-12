A Ghilarza con i soldi del ribasso d’asta l’Amministrazione Licheri conta di portare avanti il completamento degli interventi al cimitero. Tempo fa il Comune, scorrendo una vecchia graduatoria, era risultato vincitore di un finanziamento di 300 mila euro per ampliare il camposanto, una necessità urgente nella cittadina del Guilcier. Nei mesi scorsi si è dato il via ai lavori e con l’apertura del cantiere metà dell’area acquistata dal Comune nel 2009 (un ettaro in totale) è stata recintata con un muro perimetrale. Passaggio fatto dopo che l’area è stata livellata e realizzato un muro di contenimento. Sono inoltre state sistemate delle piattaforme per accogliere i loculi. Ora con il ribasso d’asta, poco meno di 44 mila euro, verranno sistemati altri loculi e si interverrà ancora sui camminamenti e sull’area verde dove in futuro si potranno realizzare tombe a terra. “Quello dell’ampliamento del cimitero era uno dei punti del nostro programma elettorale da realizzare subito vista la carenza di posti che si presentava”, afferma il sindaco.

© Riproduzione riservata