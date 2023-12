Ammontano a 20mila euro le risorse stanziate dall’esecutivo guidato dal sindaco Stefano Licheri per le associazioni sportive. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Ghilarza, all'unanimità e dopo alcuni passaggi in aula, ha licenziato il nuovo regolamento per l’assegnazione dei contributi e adesso è stato pubblicato il bando.

«Il Comune – spiegano dalla Giunta - riconosce all’attività sportiva un importante ruolo di aggregazione sociale, formazione umana, tutela della salute e del benessere psico-fisico e, più in generale, fattore di crescita civile della società. Lo sport svolge un ruolo sociale fondamentale in quanto rappresenta un importante strumento di educazione, stimolatore di valori universali positivi».

Le associazioni sportive avranno tempo sino al 22 dicembre per inoltrare la richiesta di contributo compilando i moduli messi a disposizione sul sito istituzionale. Si terrà conto del numero di soci, di atleti regolarmente tesserati, di quelli Under 18, delle attività dedicate a persone interessate da disabilità, delle spese per iscrizioni, affiliazioni, tesseramenti e della partecipazione a campionati e tornei.

