Contributi straordinari per 10 mila euro a Fordongianus alle associazioni locali per la realizzazione di manifestazioni ed eventi straordinari. Sono stati approvati dalla Giunta guidata dal sindaco Serafino Pischedda che ha esaminato le richieste inoltrate dalle singole associazioni. In particolare al Premio letterario nazionale Forum Traiani è stato assegnato un contributo di 2.545 euro, per la realizzazione della manifestazione “Festival Letterario Forum Literary Lab 2025” in programma dal 22 marzo al 30 settembre 2025, con la realizzazione di tredici eventi comprendenti reading letterari, presentazioni di libri e una conferenza a luglio in occasione dell’ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra mondiale. Tremila euro andranno alla Pro loco , per la realizzazione della manifestazione “Mestieri, passioni e sapori a … Forum” da svolgersi nei giorni 26 e 27 aprile con l’esposizione dei prodotti tipici della tradizione fordongianese in diverse case storiche e del centro di antica formazione allestite per l’occasione, con la presenza di tanti espositori del territorio. Sempre alla Pro loco andranno 746 euro per la realizzazione del “Festival canoro” da svolgersi il 9 agosto. Kayak Fordongianus sport e natura avrà 1500 euro per “Canoando sul Tirso – XIX edizione” in programma il 1° e 2 giugno. Altri 746 euro saranno assegnati per la manifestazione “Bike & Trek – II edizione” , mountain bike e trekking insieme” da realizzarsi tra settembre e ottobre. L’Asd Girasol latino avrà 337 euro per il saggio di fine anno. L’ As G.S. Forum Traiani 1.125 euro, per l’organizzazione del “Torneo estivo 2025 + Giornata dello Sport 2025” in programma a giugno e luglio con la partecipazione di numerose squadre locali e dei paesi limitrofi. Tutte le manifestazioni finanziate sono inserite in un unico cartellone di eventi denominato “Fordongianus Insieme – momenti di cultura, sport e riscoperta delle tradizioni” da realizzarsi con il coordinamento dell’Amministrazione comunale.

