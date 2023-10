L’obiettivo è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Sbarca anche a Cabras "Una vita da social", la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del progetto Generazioni Connesse di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori.

Un'iniziativa che negli anni ha già raccolto un grande consenso. Ancora una volta dunque le istituzioni scendono in campo al fianco della scuola con un solo grande obiettivo: fare in modo che il fenomeno del cyberbullismo e tutte le forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non facciano più vittime.

A Cabras l'appuntamento è per il 19 ottobre. In piazza di Stagno è prevista la presenza di un veicolo di rappresentanza della Polizia di Stato per l’attività di divulgazione, sensibilizzazione e informazione. Viste le grandi dimensioni del mezzo il Comune ha ritenuto necessario disciplinare il traffico veicolare in maniera che l’articolato possa liberamente transitare nelle vie dell’abitato di Cabras.

È prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli nella via Tola e nei tratti di via Torino compresi tra l’intersezione con via Tola, con via Nazario Sauro e Mariano IV D’Arborea e l’intersezione con piazza Stagno. Divieti a partire dalle 16 del 18 ottobre 2023 e fino alle 16 del 19 ottobre

