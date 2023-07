Dalla sporcizia dei canali alle troppe alghe presenti che riducono l’ossigeno e tanto altro ancora. Sarà una specie di ring che durerà per tutta la giornata, con la speranza che per i pescatori arrivino risposte e soluzioni concrete.

Domani si terrà il convegno dal titolo “Lagune Sarde Sostenibili”. Appuntamento alle 9,30, all'interno della sala riunioni dall’ittiturismo Sa Pischera e mar'e pontis. L'iniziativa è promossa dalla Legacoop. Sarà un dialogo tra le imprese di pesca che gestiscono i compendi ittici, le loro associazioni di categoria, le Università sarde e diversi rappresentanti della Regione, proprietaria degli stagni.

Sarà presente anche l’assessore regionale della difesa all’Ambiente Marco Porcu e tutti sindaci dei Comuni dove ricadono gli stagni: Cabras, Terralba, Santa Giusta, San Vero Milis e Arborea. Le tavole rotonde saranno tre. Durante la prima si parlerà dello stato ambientale delle lagune, la seconda avrà come tema il problema produttivo, mentre durante la terza ci sarà invece il confronto con le istituzioni.

Mauro Steri anticipa: «Sarà ovviamente l’occasione per parlare davanti a tante figure coinvolte nella gestione degli stagni di tutti i problemi che da troppo tempo vivono giornalmente i pescatori del territorio e non solo. Il nostro intento è quello di trovare soluzioni condivise tra i pescatori e le istituzioni. Sia per il benessere degli specchi d’acqua, sia degli operatori».

