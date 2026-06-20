Pubblico delle grandi occasioni questa mattina sia a Busachi che a Fordongianus per la cerimonia di insediamento delle nuove Amministrazioini, guidate rispettivamente da Lino Cordella e Serafino Pischedda. Diversi i sindaci del territorio presenti ad entrambe le Assemblee civiche, dove, nel corso della riunione, dopo il giuramento dei sindaci, gli stessi hanno proceduto a presentare le squadre che li affiancheranno in Giunta. Sia a Busachi che a Fordongianus la scelta dei sindaci è stata inoltre quella di affiancare agli assessori, i consiglieri che si occuperanno di settori specifici. A Busachi Lino Cordella, dopo anni da vice sindaco, ha giurato come guida del paese. Tanti i ringraziamenti e poi la richiesta di segnare un nuovo corso sia in Unione dei Comuni del Barigadu che con la collaborazione con Ula Tirso. E poi Cordella ha approfittato della presenza del consigliere regionale Antonio Solinas e del presidente della Provincia Paolo Pireddu per chiedere interventi in particolare sul fronte della sanità e della viabilità. Entrambi hanno garantito vicinanza e chiarito le misure che Regione e Provincia stanno intraprendendo sul fronte delle richieste avanzate. Cordella ha ringraziato il sindaco uscente Giovanni Orrù che ha poi chiarito di essere orgoglioso di lasciare il paese a chi l’ha affiancato per anni. Presentata quindi la Giunta. L’incarico di vicesindaco è stato dato ad Isabella Cocco che prende anche l’assessorato ai Servizi sociali e alle Politiche giovanili. Sarà affiancata dalla consigliera Paola Piga. Eleonora Aresi sarà l’assessora ad Agricoltura, Cultura, Pubblica Istruzione, Associazioni. Sarà affiancata dalla consigliera Rossella Solinas Confermati gli assessori uscenti nei vecchi assessorati: Franco Linuccio Mele tiene Ambiente, Viabilità esterna, Sport e Decoro Urbano, mentre Francesco Fadda (noto Castangia) Lavori pubblici, Viabilità interna, Personale. Saranno affiancati rispettivamente dai consiglieri Giuseppe Tinti e Pierpaolo Saba. Il sindaco tiene per sé le deleghe a Patrimonio e beni culturali, Urbanistica, Turismo, Bilancio. Il ruolo di capogruppo è stato dato a Giovanni Ligas. Nella cittadina termale il sindaco Serafino Pischedda ha giurato per la quarta volta consecutiva.

Ha ringraziato la popolazione per la rielezione e le forze politiche, sia di maggioranza che di minoranza, che dal 2010 l’hanno fatto crescere. Per quel che riguarda la Giunta, Pischedda ha voluto come vicesindaco Lussorio Murgia, con lui in Amministrazione dal 2010 e già sindaco di Fordongianus. Murgia sarà anche l’assessore Bilancio, Turismo e Rapporti con le Associazioni. Pinuccia Dessì è l’assessora ai Servizi Socio-Assistenziali. Infine, Riccardo Cocco guiderà l’assessorato ai Servizi Tecnologici e Manutenzione del Patrimonio Comunale. Gli assessori saranno quindi affiancati dai consiglieri. In particolare Edoardo Bellana si occuperà di Servizi Turistici, Filomena Dessì di Politiche giovanili, Gianluca Flore di Manifestazioni ed Eventi. Ed ancora Fabio Foddis di Viabilità rurale, Vera Frau di Riqualificazione Urbana, Federica Oppo di Cultura e attività di comunicazione e Informazione, infine Paolo Zedda di Verde pubblico. Presentate nel corso dell’insediamento anche le linee programmatiche che ricalcano il programma dato ai cittadini in campagna elettorale. In più il sindaco ha garantito un impegno maggiore sul fronte della sanità. Lunedì alle 19,30 è invece convocato il Consiglio di insediamento a Samugheo.

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