l titolo scelto “ Natale nel cuore della Sardegna 2024”, la dice tutta sull’ambizione di far diventare territoriali le manifestazioni natalizie. Ecco allora il ricco cartellone di appuntamenti che dall’8 dicembre sino all’Epifania animeranno la città, approvato dalla Giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras. «L’obiettivo - afferma il primo cittadino - è quello di sollevare l’asticella rispetto a quanto fatto sino ad ora. Siamo convinti che una città turistica come la nostra abbia la necessità di fare sempre meglio in qualità, e anche per il Capodanno con il contributo regionale di 48 mila euro stiamo definendo l’ evento clou».

Programma stilato in sinergia fra amministrazione comunale, Camera di commercio, Pro loco, commercianti e albergatori. Si parte l’ 8 dicembre alle 16. 30 in Piazza IV Novembre con la "Christmas Dance Animation" a cura della F.Art Studio Dance Bosa e l’ accensione degli addobbi luminosi con il brindisi finale. Il 13 dicembre dalle 16.30 l’esibizione della banda "Seui Street Band". Domenica 15 dicembre e lunedi 16 gli scout "incontrano i bambini" con la distribuzione di caldarroste. Il 19 dicembre dalle 16:30 "Gran Villaggio Di Babbo Natale Gol Teddy".

Il 20 dicembre dalle 17 spettacolo itinerante con "Associazione Culturale Musicale Su Beranu". Il 21 dicembre dalle 17 nel esibizione musicale, mentre il 22 alle 19 nella Chiesa del Carmine, il Coro Polifonico "San Cosma e Damiano" si esibirà in Cantos de Natale.

Ed infine il 5 gennaio, il Coro di Bosa offrirà il concerto itinerante. "A sa palte e' Cantare".

