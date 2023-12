Un nuovo Puc, un parco giochi per i bambini e una strada nuova di zecca. Una pioggia di soldi per il Comune di Bauladu da parte della Regione che per il paese ha finanziato tre importanti interventi.

Uno riguarda l’adeguamento del Piano urbanistico, ormai datato: «Abbiamo ricevuto 130mila euro per adeguare il Puc in modo da poter far costruire anche dove attualmente non è possibile - spiega il sindaco Ignazio Zara - Il Puc di Bauladu è vecchio e ha bisogno di una rinfrescata. Risale al 2003 e presenta anomalie e troppi vincoli, deve essere adeguato alle attuali normative regionali per permettere la giusta espansione del centro abitati».

Ma non solo. Il Comune è riuscito ad ottenere anche 300mila euro per il ripristino del parco giochi, nella zona 167, ora in stato di abbandono. «I bambini del paese avranno quindi nuovamente un’area dove potersi divertire», commenta ancora il primo cittadino di Bauladu. Poi altri 170mila euro serviranno invece per ristrutturare una strada del centro storico. Ora gli uffici del Comune procederanno con la progettazione per poi andare avanti con i bandi e affidare i lavori. Gli interventi prenderanno forma nel 2024.

© Riproduzione riservata