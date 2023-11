Da pochi giorni a Baratili San Pietro c’è un nuovo murale tutto da ammirare. È stato realizzato nell’ambito dell’evento “Verniccia presenta Sorsi d’Arte”, che unisce tradizione, storia e arte insieme.

Anche quest’opera racconta la Vernaccia, prodotto tipico del paese. È stata realizzata dall'artista Fabio Schirru, in arte Tellas e si trova in via Nuova. La missione del Comune dunque continua. L’idea è quella di valorizzare gli artisti e raccontare attraverso l’arte il paese.

L’idea della manifestazione è nata dopo che tempo fa qualcuno, in maniera anonima, aveva realizzato un murale sul muro dell’edificio di via Mazzini che il Comune di Baratili San Pietro utilizza da sempre come autorimessa.

Il sindaco Alberto Pippia all’epoca aveva quindi deciso di esaltare l'arte di strada e quindi ascoltare i giovani del paese con la passione per i murales. Per ora i murales a Baratili sono in tutto cinque. Si trovano nelle via Roma, Puccini, Papa Giovanni e De Gasperi.

