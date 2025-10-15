L’ondata di maltempo che ha investito l’intera Isola ha colpito duramente anche il capoluogo sardo, trasformando strade in torrenti e paralizzando interi quartieri.

A Pirri la situazione è diventata rapidamente critica: piazza Italia e le vie circostanti sono finite sott’acqua, rendendo la zona praticamente irraggiungibile. Una scena già vista troppe volte dai cittadini. La Protezione Civile è intervenuta chiudendo l’accesso alla strada, ma i disagi non si sono fermati qui.

Il traffico è andato completamente in tilt. Via Cadello e l’Asse Mediano sono rimasti bloccati, con lunghe code e automobilisti intrappolati. In viale Diaz, via Amsicora e via Cagna la situazione è stata aggravata dallo scoppio di diversi tombini, che hanno reso la viabilità pericolosa in alcuni tratti.

