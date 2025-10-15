Maltempo su Cagliari, atterraggio impossibile: volo Ryanair dirottato su AlgheroIl pilota ha tentato l’avvicinamento per ben due volte, ma la visibilità ridotta e le condizioni meteo proibitive hanno reso necessario il cambio di rotta
Il temporale di oggi pomeriggio ha messo in difficoltà anche lo scalo di Cagliari-Elmas proprio mentre stava atterrando il volo FR3986 Ryanair proveniente da Bologna.
L’aereo sarebbe dovuto arrivare regolarmente alle 17:40 all’aeroporto Mario Mameli, ma la bomba d’acqua che si è abbattuta sul capoluogo sardo e sull’hinterland in quegli stessi minuti, ha reso di fatto impossibile la manovra.
Il pilota ha tentato l’avvicinamento per ben due volte, ma la visibilità ridotta e le condizioni meteo proibitive hanno reso necessario un cambio di rotta. Decisione inevitabile: il volo è stato dirottato su Alghero.
Una volta atterrati al Riviera del Corallo, tutti i viaggiatori sono stati accompagnati in pullman e ora stanno raggiungendo Cagliari.
(Unioneonline)