In occasione del 4 Novembre, giorno dell'Unità nazionale e giornata delle forze armate, L'Unione Sarda regalerà ai suoi lettori un inserto speciale di 32 pagine con i nomi di tutti caduti sardi nella Seconda guerra mondiale, paese per paese: più di 5 mila sardi. Un documento unico, per non dimenticare. L'inserto sarà disponibile anche nella versione digitale del giornale.

In edicola, invece, in vendita insieme al giornale, per la collana "L'Unione racconta”, un cofanetto sugli eroi e i caduti sardi della seconda guerra mondiale, con all'interno 15 grande fotografie, formato 30x40, scattate in Sardegna.

Attraverso le didascalie, sarà possibile contestualizzare gli scatti, che ci restituiscono immagini di sofferenza ma anche la voglia di ripartire della nostra Isola in uno dei momenti più drammatici della nostra storia.

