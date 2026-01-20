Dopo la fase di pre-allerta di ieri, da oggi sono in fase di allerta per scarico a valle le cinque dighe Bau Mela, Bau Mandara, Bau Muggeris, Sa Teula e Santa Lucia) che insistono nel territorio Villagrande e che affluiscono al Flumendosa (al Primo salto sono state aperte due paratie per far defluire l'acqua).

Frane e smottamenti sono stati segnalati anche nella frazione di Villanova Strisaili, con particolare attenzione alla viabilità di Bau Mandara e Leppori. Il sindaco, Alessio Seoni, ha chiuso la strada di Is Funtanas. Numerosi gli allagamenti sul territorio.

