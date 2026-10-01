Un altro schianto in moto. L’ennesimo in queste ultime settimane sulle strade ogliastrine. Stavolta è successo a valle di Jerzu, dove un turista tedesco di 44 anni in sella alla sua moto ha perso il controllo ed è finito a terra. Dopo essere scivolato sull’asfalto è piombato sul guardrail, in località Barsu. L’impatto è stato violento.

La dinamica dell’incidente, accaduto intorno alle 19 di oggi, è ancora da chiarire, ma secondo i primi rilievi il centauro, che stava percorrendo l’ex strada statale 125 tra Genna ‘e Cresia e Pelau, in prossimità del chilometro 119 avrebbe perso l’aderenza in curva, finendo sull’asfalto.

Immediati i soccorsi, portati dall’amico motociclistica che viaggiava su un altro mezzo e da un uomo di Jerzu. Sul posto l’ambulanza proveniente da Jerzu e i carabinieri.

Il motociclista, rimasto sempre vigile e cosciente, è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari a bordo di Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato una profonda ferita all’altezza dello stomaco.

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