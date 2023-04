A Tortolì il tavolo del centrodestra, terminato a tarda sera, ieri, ha perso per strada il primo tassello.

I Riformatori, con il suo delegato Carlo Marcia, hanno abbandonato gli alleati della coalizione. La cui omogeneità era in bilico da tempo. Al tavolo sono piovuti i primi nomi per la candidatura a sindaco. Lega (Salvatore Sinatra) e Udc (Fausto Mascia) hanno proposto Marcello Ladu (Psd’Az), mentre Sardegna 20Venti (Gigi Serra) si è riservata. Angelo Cucca (Forza Italia) ha ribadito la sua candidatura, Fratelli d’Italia ha invece calato la carta di un suo tesserato, Luigi Cardia.

I Riformatori non hanno proferito nomi e Marcia non avrebbe gradito quelli proposti, decidendo di salutare gli alleati, a quel punto diventati ex.

