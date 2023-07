Continuamente le cronache riportano episodi di truffe ai danni di persone perlopiù anziane messe a segno da persone senza scrupoli che approfittano della buona fede delle fasce più deboli per sottrarre loro anche ingenti somme di denaro o il corrispettivo della pensione spesso necessaria alla loro sopravvivenza. Gli anziani, oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio personale, subiscono il senso di colpa di essere stati vittima di un raggiro e molto spesso non denunciano il fatto non solo alle forze dell’ordine ma neppure ai propri familiari.

Oggi, per dispensare consigli e suggerimenti agli anziani su come evitare le truffe, sono saliti in cattedra carabinieri e polizia. I relatori del convegno, promosso da Cisl Fnp e Anteas Cisl nell’oratorio di Sant’Andrea a Tortolì, sono stati il maresciallo della stazione dei carabinieri di Tortolì, Ezio Coli, il dirigente del commissariato cittadino, Fabrizio Figliola, e Alessandro Piras, esperto di indagini scientifiche della polizia. All’introduzione di Gino Loi, presidente dell’Anteas Ogliastra, sono seguiti gli interventi dell’assessore comunale dei Servizi sociali, Irene Murru, di Giuseppe Lai, segretario Fnp Ogliastra, Francesco Frisciano, presidente Anteas Sardegna, e Laura Deriu, presidente Adiconsum Ogliastra. I rappresentanti delle forze dell’ordine hanno dispensato una serie di consigli per le persone anziane utili a scoprire ed evitare raggiri e truffe.

Dalla tecnica della “cauzione” a quella della “perdita di gas”. Sono innumerevoli le strategie adottate da delinquenti per raggirare le persone. Non solo anziane, per la verità. Tuttavia, le truffe agli anziani dilagano anche in Ogliastra ed è difficile, talvolta, riconoscerle e difendersi. Le persone anziane e sole sono evidentemente le più colpite. I ladri scelgono i più disparati travestimenti ed escogitano inganni di ogni genere per raggirare le vittime. Al termine è andata in scena la rappresentazione teatrale della compagnia Su Farramboddiu. Il convegno, coordinato da Alberto Farina, segretario generale Fnp Sardegna, è culminato con l’intervento di Michele Muggianu, segretario generale Cisl Ogliastra.

