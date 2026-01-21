Tortolì, salvata una grande tartaruga: era impigliata nelle reti da pescaLa scoperta di un passante al lido di Orrì. Poi i soccorsi
Una tartaruga in difficoltà soccorsa da un passante al lido di Orrì.
Gianluigi Cattari stava passeggiando nella prima spiaggia con la sua cagnolina Morischedda di 16 anni, quando si è imbattuto nell’animale, che si trovava sull'arenile vicino ad attrezzi da pesca, impigliato in alcune reti.
L'uomo ha subito segnalato il fatto agli enti di competenza, che hanno preso in consegna la tartaruga per le cure del caso.
Non è la prima volta purtroppo che accade di trovare questi splendidi esemplari in difficoltà, a causa della plastica ingerita, delle ferite causate dalle eliche delle imbarcazioni o per essere rimasti impigliati in attrezzatura da pesca, come sembrerebbe in questo caso.