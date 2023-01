Terremoto nella Giunta comunale di Tortolì. Come anticipato nell'edizione de L'Unione Sarda in edicola oggi, il sindaco Massimo Cannas ha azzerato l'esecutivo. Revocati gli incarichi agli assessori Lara Depau, Carlo Marcia e Walter Cattari, quest'ultimo fedelissimo del sindaco sin dal primo mandato amministrativo. Gli unici a essere confermati in Giunta sono Emanuela Laconca e Bonaria Murreli. La prima lascia i Servizi sociali e prende Commercio, volontariato, affari generali, Suape, beni archeologici, lavoro e Pip), mentre Murreli avrà Servizi sociali, comitati, cultura, politiche giovanili, biblioteca, assistenza, teatri, servizio scolastico, mensa e asilo nido in parte del Bilancio, che ha guidato dal 2019 a oggi.

Nell'esecutivo entrano Loredana Secci (Bilancio e Programmazione, programmazione, affari legali, contenzioso, personale), Michela Iesu (Ambiente, verde pubblico, parchi, parco La Sughereta, traffico, trasporti, viabilità, edilizia pubblica/piani edilizia economica, demanio e informatizzazione) e Fabrizio Porrà (Lavori pubblici, opere pubbliche, servizi tecnologici, protezione civile, patrimonio e manutenzioni). Carlo Marcia è stato nominato rappresentante del Comune nel cda del Consorzio industriale e Lara Depau, ex vice di Cannas, avrà la delega a rappresentare il Comune nell'Unione dei Comuni del Nord Ogliastra.

Il sindaco ha dato appuntamento al 7 febbraio per la comunicazione in Consiglio comunale e per la nomina di presidente e vice dell'Aula.

