Le vetrine di via Monsignor Virgilio a far da cornice, 250 bambini come protagonisti. Al posto dell’erba sintetica una lingua d’asfalto su cui sono stati ricavati sedici campi delimitati dal nastro bianco. Tutto come una volta, con un unico comune denominatore a legare tempi passati e moderni: il pallone. E un obiettivo condiviso: fare gol tra i coni sistemati in sostituzione delle consuete porte.

Stradacalciando, l’iniziativa che si è tenuta oggi pomeriggio a Tortolì, è stata organizzata nell’ambito del progetto “Una strada sportiva”, con il sostegno della Lega nazionale dilettanti, Figc e Comune.

L’evento, promosso con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita, era riservato alle categorie Piccoli amici e Primi calci. Quindici le squadre: Tortolì, Barisardo Ogliastra, Cannonau Jerzu Picchi, Baunese, Cardedu, Cos, Tertenia, Girasole, Ulassai, Accademia Sarrabese, Cagliari, Scuola calcio Gigi Riva, Alghero, Polisport Nuoro e Fonni.

© Riproduzione riservata