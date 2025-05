Controlli e perquisizioni dei carabinieri alla ricerca di armi e droga. Arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella nottata tra l’8 e il 9 maggio, i militari della compagnia di Lanusei, con il supporto delle unità cinofile antidroga dei Cacciatori di Sardegna, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere, durante il quale sono state controllate 25 persone e 18 mezzi.

Un quarantottenne di Tortolì, pregiudicato e sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per reati inerenti agli stupefacenti e alle armi, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Lanusei poiché, a seguito di perquisizione personale e locale, anche grazie al fiuto del cane antidroga Kelly, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina in cristalli, 13 grammi di eroina, 4 grammi di marijuana, materiale per il peso e il confezionamento dello stupefacente e della somma di 1.000 euro in contanti suddivisi in banconote da 20, verosimilmente provento dello spaccio.

L’indagato è stato processato per direttissima ieri pomeriggio e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. L’azione di prevenzione e repressione dei reati e la costante attività di controllo del territorio, attuata dai carabinieri della compagnia di Lanusei, proseguirà sistematicamente durante tutta la stagione estiva.

