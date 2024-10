I Vigili del fuoco di Tortolì sono intervenuti sulla statale 125, incrocio per via Baccasara, per uno scontro auto-moto.

Ad avere la peggio il conducente e la passeggera della moto, trasportati al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze di Tortolì oltre all’elisoccorso. Per la viabilità e i rilievi di competenza i Carabinieri di Tortolì e la polizia stradale.

