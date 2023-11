Assuntina Piras ha compiuto 101 anni. Sangue di Arzana ma radici a Tortolì, dove abita sin da bambina, la nonnina è stata festeggiata da familiari e amministratori comunali. Sette figli, un marito scomparso a 85 anni, una vita dedicata al sacrificio e al lavoro. Nonna Assuntina è accudita nella casa di via Monsignor Virgilio dalla figlia Caterina.

Assuntina è arrivata all’età di 5 anni in quello che all’epoca era un paesotto. Era il 1927, quando i genitori si trasferirono a Tortolì per lavorare nei campi. Sposata con Luigino Loddo, venuto a mancare nel 2006, la donna ha gestito un emporio di alimentari in via Monsignor Virgilio tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi del Settanta. Erano gli anni dello sviluppo della Cartiera di Arbatax e lei, in quella posizione strategica in cui sorgeva la bottega, vendeva panini imbottiti a carovane di operai, oltre che consegnare la merenda nelle scuole del vicinato.

Oggi, per l’occasione, l’ultracentenaria ha ricevuto la visita della sua numerosa famiglia, del sindaco Marcello Ladu e dell’assessore ai Servizi sociali, Irene Murru. Sulla tavola imbandita torta e pasticcini, per un momento conviviale attorno alla nonnina.

© Riproduzione riservata