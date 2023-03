Il commissario straordinario del Comune di Tortolì preserva la popolazione ed evita i rincari sulle imposte.

«Nessun aumento dei tributi comunali», ha annunciato Francesco Cicero, che ha una missione precisa: approvare il bilancio di previsione, strumento utile per consentire all’ente di respirare e garantirsi un futuro sereno.

Cicero lo ha spiegato in termini pratici: «La crisi è forte e un incremento dell’imposizione fiscale in questo momento sarebbe stato un colpo duro per i contribuenti. Per il 2023 ho voluto mantenere invariate le tariffe di Imu e Tari e di qualsiasi altro tributo diretto».

