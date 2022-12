Sono in corso gli ultimi allestimenti sul palco in vista del concerto di stasera a Tortolì.

L’evento, che sarà trasmesso in diretta su Videolina, vedrà la partecipazione dei Tazenda e della coppia Skar e Manfree. La band isolana salirà sul palco alle 22.

Sarà il piazzale del multipiano, in via Monsignor Virgilio, a fare da cornice allo spettacolo di Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite che proporranno i loro pezzi iconici oltre agli ultimi successi. Allo scoccare della mezzanotte, dopo il brindisi collettivo, i Tazenda lasceranno il palcoscenico a Skar e Manfree per lo show dance. Chiuderà il deejay Suella.

Lo spettacolo, organizzato dall’associazione “Amo il mio paese” presieduta da Michele Fanni, sarà presentato da Giuliano Marongiu. In piazza sono attese migliaia di persone, pronte ad accogliere il 2023 in una piazza vestita a festa dopo due anni di silenzio assordante.

