Prima qualche sostenitore della lista studentesca ha imbrattato il marciapiede e il tronco di un pino. Poi i rappresentanti della stessa lista, richiamati dagli adulti, si sono mobilitati e hanno provveduto a cancellare le scritte che hanno imbrattato uno spazio pubblico.

Per infiammare la campagna elettorale scolastica i vandali adolescenti hanno usato vernice nera e azzurra. Ma l’hanno fatto imbrattando i marciapiedi e i tronchi degli alberi in via Antonio Scorcu, all’altezza dell’ingresso degli spogliatoi del campo sportivo Fra Locci.

"Vota lista 2” e “V2” sono gli slogan che qualche sostenitore di una delle due liste in corsa per l’elezione, in programma questo fine settimana, dei rappresentanti studenteschi dell’Iti.

Con la bomboletta spray hanno pure pasticciato il tronco del pino, imbrattato con il numero 2.

Non appena hanno ricevuto notizia, gli agenti della polizia locale hanno controllato le telecamere di videosorveglianza ed effettuato un sopralluogo in via Scorcu con un equipaggio che ha redatto un verbale in cui sono stati messi nero su bianco i fatti.

Una campagna elettorale senza esclusione di colpi ma che qualcuno ha macchiato con un atto vandalico da cui i rappresentanti stessi della lista, oggi pomeriggio, hanno preso le distanze condannando con fermezza l’accaduto.

Tanto che i ragazzi, nel tardo pomeriggio, si sono mobilitati e hanno raggiunto Monte Attu per cancellare le scritte.

