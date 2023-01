All’incrocio che da via Monsignor Virgilio apre ai sensi unici delle vie Bixio e Cedrino, a Tortolì, la buca cinturata dalle transenne resiste da quasi un mese. Il sottofondo stradale ha ceduto, ma ancora nessun intervento è stato apportato e l’ostacolo contribuisce a rallentare la circolazione in uno degli snodi principali della città.

Critica l'opposizione consiliare, con Mimmo Lerede che si affida all'ironia per contestare le lungaggini: «Probabilmente, facendo parte delle grandi opere promosse dalla maggioranza comunale, servirà un incarico progettuale importante e magari hanno già coinvolto l'architetto di fama internazionale Renzo Piano». L'ex sindaco incalza: «La Giunta e i consiglieri di maggioranza non si sono accorti della presenza della buca? Di certo se ne sono accorti tutti gli altri cittadini. Ci facciano capire se per ripararla stanno incontrando dei problemi strutturali, se sono emerse criticità con gli enti che gestiscono i sottoservizi. Diano una risposta ai cittadini, è nel diritto di tutti sapere. Non è possibile che una situazione simile resista da settimane in pieno centro abitato».

