Vitale Pili, sindaco di Elini, presidente uscente, è stato confermato alla guida del Gal Ogliastra. Nel voto per il rinnovo del Consiglio di amministrazione la lista Pili ha ottenuto 54 voti su novanta soci elettori. Netta l’affermazione sulla lista guidata da Ivan Puddu, imprenditore turistico e segretario del Pd Ogliastra, che ha ottenuto 37 voti.

Con lui Giorgio Todde, ex assessore regionale, i sindaci di Urzulei Ennio Arba e Perdasdefogu Bruno Chillotti, e poi Richard Marci, Ignazio Marci, Maria Speranza Loi. Confermato nel Cda il blocco dirigente uscente, con Daniela Arzu, Antonio Doa, Francesco Carta, Mariangela Serrau, Francesca Piras e Maria Lucia Boi.

Finita la partita elettorale fair play tra i contendenti. Vitale Pili spiega: «Sentiamo il dovere di lavorare per tutti, per chi ci ha sostenuto e per chi ha manifestato la volontà di un cambiamento. Il confronto democratico è ricchezza, non divisione. Immaginiamo un territorio che non si limita a resistere, ma che sceglie di fiorire. Un'Ogliastra dove le montagne non sono distanza ma identità. Il nostro impegno sarà proseguire i progetti avviati con Destinazione Ogliastra, incoraggiare la rete My Ogliastra, accompagnare i comuni e le imprese nella nuova programmazione europea

