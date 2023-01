È stato firmato nei giorni scorsi il contratto integrativo tra le organizzazioni sindacali, la Rsu e l’amministrazione comunale di Tortolì. Presenti i delegati delle parti sociali e alcuni delegati per la parte datoriale.

Il rinnovo era atteso da tempo e la faccenda è stata, in più di un'occasione, motivo di malumori diffusi all'interno dell'ente. L'accordo raggiunto sulla contrattazione sindacale di secondo livello, declinato nell’avvio delle progressioni economiche di carriera, nel riconoscimento delle indennità previste contrattualmente per le condizioni di lavoro e dei premi per la produttività, è stato salutato con soddisfazione dalle parti interessate. D’ora in avanti tra arretrati, adeguamento mensile e produttività un dipendente del Comune percepirà circa 1.800 euro in più all’anno.

Le operazioni di rinnovo hanno coinvolto anche altri enti in Ogliastra: «La Cisl - ha dichiarato Gian Paolo Giacu, reggente di Fp Cisl - ha sottoscritto positivamente il 95 per cento della contrattazione decentrata integrativa della pubblica amministrazione in Ogliastra, tra 20 Comuni, ministeri e parastato. Dispiace che a contrattare per i dipendenti pubblici siamo stati lasciati soli come sindacato».

La contrattazione si è incagliata esclusivamente in un caso: «L’unico accordo non sottoscritto dalla Cisl - ha puntualizzato Giacu - è quello del Comune di Triei per cui è stato attivato il contenzioso legale».

© Riproduzione riservata