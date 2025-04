Allarme nel pomeriggio a Tortolì per un incendio divampato nel seminterrato di una casa.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'intero stabile. Intossicato l’unico occupante dello stabile, che nel tentativo di spegnere l'incendio ha inalato i fumi prodotti dalla combustione.

In fase di conclusione in serata le operazioni di bonifica dell’area. Indagini in corso per appurare l’origine del rogo.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata