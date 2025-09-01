I momenti più importanti della sua vita sono scanditi nel nome di san Gemiliano.

Maurizio Langella, 43 anni, titolare di una pizzeria in via Monsignor Virgilio, è stato eletto oggi pomeriggio presidente del comitato di San Gemiliano di Tortolì. Raccoglie il testimone da Antonio Lai dal quale domani sera, nel tradizionale rito, riceverà la bandiera. Proprio ieri Langella, origini napoletane ma nato e cresciuto a Tortolì, ha festeggiato diciotto anni di matrimonio con la moglie Nicoletta Marongiu, nata il 4 settembre di 43 anni fa nel giorno in cui a Tortolì si festeggiava san Gemiliano. La coppia ha due figli.

«Oltre a essere molto credente - ha detto Langella, subito dopo l’elezione avvenuta nei locali della chiesetta - ho deciso di far parte della bella famiglia di San Gemiliano anche per tutti questi ricorsi storici in ambito familiare».

Langella, un passato da calciatore dilettante nelle squadre di Tortolì, è socio del comitato dal 2017.

© Riproduzione riservata