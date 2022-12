Tortolì è cardioprotetta. È stato posizionato questa mattina all'esterno dei locali della guardia medica il primo defibrillatore pubblico della città. L'iniziativa è dell'Avis Tortolì.

Si tratta di un defibrillatore di ultima generazione, semiautomatico, che può essere utilizzato oltre che dal personale medico e sanitario, anche da coloro che hanno svolto apposita formazione.

È stato donato alla popolazione e disponibile da chiunque in caso di necessità. Un indispensabile presidio salvavita.

Presenti alla cerimonia di consegna il presidente dell’Avis comunale di Tortolì Luca Russo, Luciana Mirai, presidente dell’Avis Ogliastra, il sindaco Massimo Cannas, esponenti della maggioranza e minoranza comunale, il direttore sanitario della Asl Ogliastra, Francesco Logias.

In rappresentanza dell’azienda sanitaria locale c’erano anche Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero di Lanusei e Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario Ogliastra.

Il defibrillatore è stato acquistato dall’Avis grazie ai preziosi fondi raccolti con il 5x1000 e da contributi di privati.

Grazie all’associazione “Amici del cuore Ogliastra” sono state inoltre formate 23 persone per l’utilizzo del presidio salvavita. Ma come ha detto la presidente dell'Avis provinciale Luciana Mirai sarà formato altro personale.

L’iniziativa dell’Avis comunale ha trovato il supporto della Asl Ogliastra che ha messo a disposizione gli spazi della guardia medica per installare il defibrillatore: «Da sempre lavoriamo in grande sinergia con la Asl - ha detto Luca Russo, presidente dell’Avis di Tortolì - cercavamo un posto centrale dove collocare il defibrillatore e l’azienda sanitaria locale ha subito indicato gli spazi della guardia medica. Un luogo facilmente raggiungibile da tutti in caso di necessità».

«La sede della guardia medica è sempre presidiata e controllata – ha aggiunto Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero di Lanusei - questo ci è sembrato il luogo migliore dove installare questo prezioso strumento».

«È un piacere essere qui in rappresentanza dell’Azienda - ha affermato Francesco Logias, direttore sanitario della Asl Ogliastra - è nostro dovere stare vicino alle persone che donano il loro tempo agli altri per il bene comune. Non possiamo che ringraziare l’Avis per quello che fa e per ciò che rappresenta nel territorio».

«Siamo molto contenti di questa iniziativa – ha commentato il sindaco Massimo Cannas, - c’è un carattere fortemente

simbolico in quello che è stato fatto, perché dimostra ancora una volta che il volontariato a Tortolì e in Ogliastra è presente e porta avanti iniziative importanti per la sicurezza di tutti. Inoltre, c’è anche una funzione pratica: il defibrillatore è a portata di mano per qualunque evenienza, a garanzia della salute dei nostri cittadini».

Dalla cerimonia di stamattina anche un’altra buona notizia. Presto Tortolì avrà anche un secondo defibrillatore esterno. L’Avis e il Comune sono d’accordo per l’installazione di un altro strumento salvavita da collocare nel palazzo municipale.

© Riproduzione riservata