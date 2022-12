Proseguono i lavori di adeguamento e lotta alla dispersione idrica nella rete di Tortolì.

I tecnici di Abbanoa sono al lavoro per eseguire un importante intervento sulla condotta di via Scorcu all’angolo con via Pirastu, nel quartiere di Monte Attu.

L’intervento è in corso e sarà terminato entro il pomeriggio. Fino al completamento dei lavori, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni sia in viale Santa Chiara che in via Scorcu.

Il gestore del servizio fa sapere che verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere comunicata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

