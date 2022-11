Qualche alunno dell'Alberghiero di Tortolì continua a sporcare il cortile e il dirigente vieta a tutti la ricreazione fuori dalla classe. Il provvedimento è valido per tutta la settimana.

"Non vuole essere di carattere esclusivamente punitivo, anzi - ha precisato il preside Nanni Usai - invitiamo gli studenti stessi a portare all’attenzione della scuola eventuali proposte di regolamentazione e gestione di questo importante elemento di civile convivenza”.

Al primo avvertimento di fine settembre era seguita la decisione di sospendere la ricreazione all’aperto. Anche in quella circostanza di una settimana. Ora il dirigente ha disposto nuovamente il divieto.

"Visto che i ripetuti inviti al rispetto dei regolamenti con divieto di uscite esterne nell’ora di ricreazione non hanno sortito alcun effetto fino al prossimo 5 novembre la ricreazione si terrà in classe. Un istituto come il nostro fa del decoro, dell’igiene e della pulizia l’elemento centrale nella formazione degli studenti». Il provvedimento è stato adottato alla luce delle «condizioni indecorose degli spazi esterni di pertinenza della scuola con la presenza di cartacce e rifiuti di ogni genere”.

© Riproduzione riservata