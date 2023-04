Tre liste ufficiali e la quarta sullo sfondo. È iniziato il countdown verso la presentazione delle liste. I candidati e i rispettivi programmi verranno depositati in Comune entro mezzogiorno di sabato 29 aprile. Al momento sono tre gli aspiranti sindaci che hanno annunciato la candidatura: Lara Depau, Marcello Ladu e Franco Pili.

La prima, fotografa ed ex numero due dell'amministrazione di Massimo Cannas, è alla guida di una civica ("Libera Tortolì") che ha il sostegno dei Riformatori.

Ladu, insegnante, è reduce da quattro anni all'opposizione e rappresenta una coalizione di centrodestra che, al momento, ha il supporto di Lega, Psd'Az, Udc, Sardegna 20Venti, Forza Italia e Fratelli d'Italia oltre a Psi e Azione. Il nome della lista non è stato ancora ufficializzato.

Franco Pili, ingegnere, è espressione di un gruppo della società civile che ha incassato il sostegno del Partito democratico, la cui assise cittadina ha votato quasi all'unanimità il suo nome. La lista è denominata "Cambiamo insieme".

Infine, sono abbastanza alte le probabilità anche per la quarta lista: il candidato sindaco potrebbe essere Vito Cofano, presidente degli avvocati ogliastrini. Il legale lavora per chiudere un accordo con il gruppo che ruota nell'orbita di Massimo Cannas. Ma in generale, da qui a sabato mattina, non sono esclusi colpi di scena. Le delegazioni dei gruppi, anche stasera, sono tutte riunite nelle rispettive sedi, ma sono frenetici pure i contatti telefonici.

