Le famiglie hanno cominciato ad affluire molto presto per partecipare alla messa concelebrata all'esterno della cappella del cimitero di Tortolì.

L'ultima funzione solenne per la commemorazione dei defunti risaliva al 2 novembre 2019, periodo antecedente la pandemia.

Tanti i fedeli che, stamattina, non sono voluti mancare all'appuntamento religioso all'interno del camposanto di viale Santa Chiara dove negli ultimi giorni i familiari hanno fatto visita ai loro cari defunti per una preghiera o semplicemente per posare un fiore sulla tomba.

Hanno celebrato i tre sacerdoti delle parrocchie di Tortolì, don Piero Crobeddu (Sant'Andrea), don Filippo Corrias (Stella Maris) e don Giuliano Pilia (San Giuseppe) insieme al diacono di Sant'Andrea, Mario Pinna.

© Riproduzione riservata