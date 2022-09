Attimi di paura stamani al poliambulatorio di Tortolì in via Monsignor Carchero quando ha ceduto il solaio e alcuni calcinacci hanno sfondato il controsoffitto colpendo alla testa un paziente seduto in sala d’attesa. Per l'uomo tanto spavento e una lieve ferita suturata dai medici presenti nella struttura e poi trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Lanusei, dove è stato sottoposto ad una tac e subito dimesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il locale, chiudendo il punto critico e costruendo dei percorsi in sicurezza per l'accesso agli ambulatori.

"Sia i vigili che i tecnici dell'Ares valuteranno le cause dell'incidente e il motivo per cui il soffitto ha ceduto - spiega il responsabile del distretto sanitario di Tortolì Sandro Rubiu -. Solo in seguito alla loro relazione si saprà se e quali lavori bisognerà effettuare perché il soffitto sia messo definitivamente in sicurezza. Il poliambulatorio funzionerà come sempre ma con percorsi alternativi per accedere agli ambulatori".

(Unioneonline/EC)

