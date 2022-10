Fa un po’ più fresco ma è sempre estate.

Anzi con picchi di oltre 30-32 gradi gli ogliastrini e i turisti si fiondano nei ristoranti all’aperto per un pranzo con vista mare.

"Se questo clima resterà stabile lavoreremo per tutto ottobre”, conferma Luca Cacciatori, presidente della Cooperativa pescatori Tortolì che gestisce l’Oyster bar a nord della spiaggia di ponente. Tuttavia il massimo dirigente della coop non esclude un ulteriore prolungamento della stagione fino a novembre, esclusivamente per il pranzo e qualche apericena: "È chiaro che siamo legati alle condizioni meteorologiche, ma potremmo andare avanti ancora per settimane”.

A rimanere sorpresi dall’invasione di clienti anche oltre le date stimate sono gli stessi ristoratori, come Claudia Comida, titolare del ristorante La Capannina: “Sono piacevolmente colpita. Avere ancora questi numeri è un bel riconoscimento e un attestato di stima da parte di tutta la nostra clientela. L’aspetto più piacevole è che stiamo registrando una bella presenza di turisti stranieri, a dimostrazione del fatto che destagionalizzare è importante e fondamentale per una terra come la nostra, capace di offrire esperienze uniche anche fuori dal periodo estivo. Bisogna solo crederci un po’ di più”.

© Riproduzione riservata