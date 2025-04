Sabato 10 maggio, a partire dalle ore 15:30, via Monsignor Virgilio si trasformerà in un grande campo da gioco all’aria aperta grazie all’iniziativa "Strada calciando".

Un evento dedicato ai bambini – categoria Piccoli amici e Primi calci (5/8 anni) – alle famiglie e a tutta la comunità, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita.

Con il motto “Un solo campo, mille storie. Tutti in strada, tutti in gioco”, l’appuntamento invita a riscoprire il valore del gioco di strada, riportando il calcio nei luoghi dove un tempo nasceva la passione vera, tra marciapiedi, piazze e asfalto.

L’iniziativa è organizzata dal progetto “Una Strada Sportiva”, con il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sardegna, della Delegazione LND Ogliastra, della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico Sardegna, in collaborazione con il Comune di Tortolì, che ha patrocinato all’evento.

Durante il pomeriggio i bambini potranno partecipare liberamente a partite, giochi e attività sportive, seguiti da educatori e tecnici, in un ambiente sicuro e accogliente, dove il divertimento e il rispetto delle regole saranno al centro.

Strada Calciando è molto più di un evento sportivo: è un momento di comunità, un’occasione per vivere lo spazio urbano in modo diverso, restituendo centralità al diritto al gioco e all’incontro tra generazioni.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

•15:30 | Accoglienza delle Società partecipanti e registrazione

•15:45 | Saluti istituzionali

•16:00 | Schieramento Società e Inno di Mameli

•16:10 | Sfilata delle Società

•16:20 | Inizio dei confronti

•18:30 | Termine dei confronti

•18:45 | Premiazioni



SQUADRE PARTECIPANTI

•ASD Calcio Tortolì

•USD Bari Sardo Ogliastra

•ASD Cannonau Jerzu Picchi

•ADP Baunese

•US Cardedu

•ASD COS

•ASD GS Tertenia

•ASD Girasole Calcio

•ASD Ulassai

•ASD Accademia Sarrabese

•Cagliari Calcio

•ASD CS Gigi Riva

•ASD Alghero

•ASD Polisport Nuoro

•ASD Fonni Calcio





