A Tortolì un giovane, dopo aver inseguito la compagna di 32 anni, l’ha stretta forte a sé e, strattonandola, le ha procurato delle lesioni. In più si è impossessato del cellulare della ragazza. La quale è stata subito trasportata all’ospedale di Lanusei e il giovane, immediatamente individuato e rintracciato, denunciato all’autorità giudiziaria. Il telefono, non appena è stato recuperato, è tornato in possesso della legittima proprietaria.

A Baunei i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per truffa un giovane di Verona che, tramite una nota piattaforma online, ha indotto un giovane residente a effettuare un bonifico per l’acquisto di pezzi di ricambio di un motociclo. Ricambi mai inviati all’aspirante acquirente.

A Lotzorai i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza. Il primo, un uomo di 77 anni, sorpreso al volante della sua auto con un tasso di 2,30 grammi per litro, il secondo, di 52 anni, trovato alla guida con un tasso di 1,34 grammi per litro. A entrambi è stata ritirata la patente e in più all’anziano è stata anche sequestrata la macchina.

