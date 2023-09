Era già stato denunciato dalla ex compagna per maltrattamenti e lesioni, con la Procura di Lanusei che aveva prontamente attivato il “Codice Rosso”. Ma anche l’ammonimento del questore di Nuoro non è servito a far desistere un uomo, a Tortolì, che ha continuato a perseguitare la donna.

Le inviava messaggi e mail in continuazione. Poi le chiamate, tantissime, sino a 150 al giorno, abbastanza per convincerla a denunciarlo un’altra volta.

Il commissariato di Tortolì è intervenuto.

Il divieto di avvicinamento e di comunicazione, del quale era già destinatario, è stato sostituito con gli arresti domiciliari.

(Unioneonline/L.Ne.)

