In Ogliastra la telemedicina è realtà. Ultimata la sperimentazione, portata avanti nel 2019 su 100 pazienti, il progetto ha preso il via con i primi tre pazienti, tutti di Tortolì, affetti da Bpco (Broncopneumopatia cronica ostruttiva), terza causa di morte al mondo.

I pazienti vengono costantemente monitorati a domicilio ma in caso si presentassero situazioni critiche possono contattare un medico. Il servizio è stato sviluppato in partenariato con il policlinico universitario del campus Bio-Medico di Roma. Grazie a questo innovativo modello di presa in carico del paziente, infatti, si è riusciti ad ottenere una significativa riduzione delle riacutizzazioni (-70 per cento) e degli accessi al Pronto soccorso (-96 per cento).

«La tecnologia che consente di tenere “telemonitorati” i pazienti è costituita da un app con un “cuore” di intelligenza artificiale», spiega Giuseppe Capasso, Ceo di Bpco Media, spin-off del campus Bio-Medico di Roma e coordinatore del nuovo servizio di telemonitoraggio, «che viene installata nel telefono cellulare del paziente o di un caregiver, e da un pulsossimetro bluetooth (la classica mollettina che viene messa al dito per misurare la saturazione e la frequenza cardiaca) che viene utilizzato per registrare le funzioni cardiorespiratorie del paziente. Queste misurazioni», prosegue Capasso, «devono essere effettuate tre volte al giorno».

I dati del paziente vengono trasmessi ad una dashboard gestita da un’équipe clinica collocata nel poliambulatorio di Tortolì. Ogni qualvolta il dispositivo segnala un “alert” il paziente si dovrà rivolgere ad un infermiere dell’équipe di monitoraggio o al proprio medico curante.«L’utilizzo di questo sistema di telemedicina», continua Angela Bussu, pneumologa Asl Lanusei, «ci consente di dare assistenza mirata e contestuale ad un numero molto maggiore di pazienti, monitorando la malattia e, all’occorrenza, correggendo la terapia e identificando alterazioni importanti». Ora l’obiettivo del progetto è quello di raggiungere i 40 pazienti entro la fine dell’anno.

