È stata la moglie del sindaco, ha allevato tre figli, ha curato la campagna e frequentava la parrocchia. In sintesi è la vita di Lucia Murru, che venerdì ha compiuto 101 anni. Rimasta vedova nel 1996 (il marito, Battista Muggianu, era stato primo cittadino di Talana negli anni Cinquanta), la nonnina ha ricevuto la visita di parenti e amici, ricevendo anche gli auguri del sindaco Christian Loddo.

Nell’abitazione di via Verdi, nonna Lucia ha dispensato sorrisi e carezze a chiunque abbia voluto scambiare con lei due chiacchiere attorno al banchetto imbandito per l’occasione. Durante la sua vita si è presa cura della famiglia, poi finché ha potuto è andata a lavorare in campagna e ha partecipato alle funzioni religiose in parrocchia.

Tre figli, due nipoti e sei pronipoti: insieme a loro la nonnina di Talana ha festeggiato i 101 anni d’età, confermando che l’Ogliastra è uno dei territori al mondo in cui si vive più a lungo.

