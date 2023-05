È festa per un fortunato giocatore che, a Tortolì, ha centrato un 5 da 260.934 euro.

La giocata vincente al Superenalotto è stata convalidata al civico 3 di via Baccasara.

Qui, nel punto vendita Sisal T, il giocatore ha indovinato la combinazione vincente: 3, 31, 35, 57, 82, 84, J 68, SS 16.

Il 6 non è arrivato. Il Jackpot arriva a 31,1 milioni di euro, in palio per il prossimo concorso di martedì 16 maggio.

© Riproduzione riservata